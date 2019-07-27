Katmerli mağduriyet

Olay, Akçakale’de meydana geldi. Yukarıbeğdeş mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki görme engelli Halil Açar, iddiaya göre 4 yıl önce bankamatikten para çekmeye çalıştığı sırada kartını düşürdü. O esnada yoldan geçen bir kişi engelli adamın kartını alarak kayıplara karıştı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Hırsızların Kayseri’de dolandırıcılık yaparak mağdurların paralarını, çaldıkları karta yüklemesi sonucu, Açar’ın başına gelmeyen kalmadı. Dolandırıcılıkla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kart sahibi Halil Açar çıkınca mahkeme, görme engelli adama ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Açar’ın, yüzde 100 görme kusuru bulunmasından dolayı, karar para cezasına çevrildi. Parayı ödeyemeyen engelli adamın, bu sefer de 3 kilometre uzaklıktaki bir caminin bakımını yapmasına karar verildi.

HER GÜN İMZA ATIYOR

Halil Açar, yüzde 100 görme engelli olduğuna dair rapora rağmen, çocuklarının yardımıyla her gün 6 kilometre yol yürüyerek ceza yeri olan Uğraklı mahallesindeki camiye gidiyor ve denetimli serbestlik kapsamında imza atıyor. Çocuklarının da kendisiyle birlikte ceza çektiğini ve ailesine bakmakta zorluk çektiğini söyleyen Açar, cezanın kaldırılması için yetkililerden yardım istedi.