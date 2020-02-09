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09 Şubat 2020 Pazar 10:36:35 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 14:01:01

Katil kahraman, Kadir Şeker'in ifadesine ulaşıldı

Konya’da, kadını döven adama müdahale ederken çıkan arbede sırasında istemeden katil olan Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı. Fen Lisesi mezunu ve tıp fakültesine hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in oldukça prestijli bölümlerde okuyan arkadaşlarının açıklamaları dikkat çekti.

Konya’da yaşayan Ayşe D. (35), 5 Şubat’ta sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından parkta dövülüyordu. O sırada kütüphaneden evine giden Kadir Şeker (20), olaya müdahale etti. Arbede sırasında Kadir’in çakısı saldırganın kalbine saplandı. Özgür Duran öldü, Kadir tutuklandı.

Kadir Şeker yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlattı:

KÜFÜR ETTİ, VURDU

“Yürüyüş yolumun üzerinde bir erkek şahsın kamelyanın tahta direklerini yumruklayarak bağırdığını duydum. Benim karnım açtı bu nedenle eve gitmek istedim, yine de tereddütte kalıp kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim. Adama ‘Abi ne yapıyorsun!’ dedim. Bana ‘S.. git başımdan ... veleti’ dedi. Ben ‘Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor’ dedim. Bunun üzerine ‘Senin belan olur seni bulurum, karım değil mi lan sana ne’ dedi. Bana bağırmaya ve küfürler etmeye devam etti. Bu hareketleri ve küfürlerine karşılık dayanamayıp şahsa doğru döndüm, iyice hırçınlaştı ve üstüme doğru koşmaya başladı, ilk önce sağ gözüme vurdu. Yüzüme sürekli vurduğunu hatırlıyorum. Yüzümü saklamak için ellerimi yüzüme doğru koydum. Ellerim dolandı.

CİĞERLERİM ACIDI

En son boğazıma yapıştı, ben geriye kaçmaya çalıştıkça boğazımı bırakmadı. Ciğerlerim acıdı, nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı sağ elimle açtım. Geriye kaçmaya çalışırken, adam benim boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum. Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm. Bıçağı kapatıp cebime koydum, oradan yürüyerek eve gittim elimi tutmaktaydım. Geri dönüp bakmadım. Adamın ne halde olduğunu görmedim. Ben eve girince elimi saklayarak eve girdim. Üstümü değiştirip yatmaya çalıştığım esnada polisler geldi.

O İFADE YALAN

Kadının benim elimde bıçakla yanlarına gittiğim konusundaki ifadesi yalandır. Bıçak cebimdeydi. Ben dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra parkta tanımadığım şahıslar bir genci falçata ile kovaladılar bu nedenle kendimi koruma amaçlı bazı günlerde bıçağı yanıma alıyordum. Bu bıçağı masamda gördüğüm günlerde alırdım her zaman almazdım. Kadını ve adamı tanımıyordum. Kadının ağlama sesine ve adamın bağırmasına istinaden yardım amaçlı kadına karşı bir fiziksel eylem varsa aralamak için gitmiştim. Ben her ne kadar istemeyerek de olsa adamı yaralayıp ölümüne sebebiyet verdiğimden dolayı pişmanım.”

"BIÇAĞI VURMA ANINI GÖRMEDİM"

Parkta dövülen Ayşe D. ise ifadesinde şunları söyledi:

“Özgür’e hitaben ‘Kadını neden rahatsız ediyorsun’ dedi. Özgür ‘Sana ne len o benim karım’ diye yanıtladı. Şahıs (Kadir) tekrar ‘O zaman niye bu kadar ağlatıyorsun’ dedi. Özgür ‘Sana ne len sana mı soracağım’ dedi. Bağrışma olduktan sonra ben aralarında herhangi bir arbede olmasın diye ‘Evet ablam benim eşim’ dedim. Çocuk elindeki bıçağı hafif hafif Özgür’e gösteriyordu.Özgür bıçağı görünce biraz daha fazla sinirlendi. Bir anda birbirlerine sarıldılar daha sonra Özgür çalıların üzerine sırt üstü düştü. Çocuk da yanına... Bayıldığını sandım, elime kan gelince bıçaklandığını anladım. Şahsın bıçak vurma anını görmedim. Şahsın ağladığımı duyup Özgür’ün bağırdığını duyunca yardım etme amacıyla bizim yanımıza geldiğini düşünüyorum.”

KADİR'E KEFİLİZ

"EN MANTIKLIMIZ"

İzzet Şahin: İkimiz de ailemizin çiftçilik işlerine yardım ediyorduk. Liseden sonra tıp kazanmak için istediğimiz puanı alamamıştık. Kadir arkadaş grubumuz içinde en mantıklımızdı. Hepimiz ona kefiliz.

"TIP OKUMAK İSTİYOR"

Yasin Şahin (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği): Kadir Ankara’da bir üniversitede tıp okumak istiyordu. Abisi de Ankara’da Odtü’de kimya mühendisliği okuyor. Kavga ile gürültü ile işi olan birisi değildi. Lisede gönüllü olarak engelliler kulübüne katılmıştı.

"HAKSIZLIĞA GELEMEZDİ"

Arife Can (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik): Kadir çok çalışkan ve disiplinli bir öğrenci. Hiçbir kavgaya karışmazdı. Ama sosyal meselelere duyarlıydı. Haksızlığa tahammül edemezdi. Belki onun yerinde başka biri olsa başını çevirip giderdi. Kadir olayı görünce müdahale etmiş. Biz onun masum olduğuna inanıyoruz.

"SEVİLEN ARKADAŞIMIZ"

Selin Güler (Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi): En son pazar günü görüştük. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Sınavlara hazırlanıyordu. Kafası dağılsın diye buluşuyorduk. Tek motivasyonu sınavlardı. Kimseye bir zararı yoktu. Sevilen bir arkadaşımız. Sakin, sessiz biri. Kendini sınava vermişti.

"BU 3’LÜYE ÇOK HASSASTI"

İbrahim Kuru (Karatay Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği): Kimseye karşı herhangi bir olumsuz veya haksız davranışı olmazdı. Evden kütüphaneye, kütüphaneden eve giderdi. Şöyle bir sözü vardı “Ülkede üç şey olmak zor; kadın, çocuk, ağaç” derdi. Bu üçüne karşı gerçekten saygısı ve hassasiyeti vardı.

#kadiriçinadalet

Kadir’in tutuklanması sosyal medyada da gündem oldu. ‘kadiricinadalet’ adıyla hashtag açıldı ve yüzbinlerce destek mesajı gönderildi. Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ da Hürriyet’e “Bugün seminerimiz vardı. Özellikle genç avukat arkadaşlarımız bu konuyu gündeme getirdi. Gereken desteği vermek üzere pazartesi günü bir toplantı yapacağız ve nasıl bir yol izleneceğine karar vereceğiz” dedi.

Hürriyet

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