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04 Eylül 2019 Çarşamba 22:38:32 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:39:18

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çakar'ın (57) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Suluca köyü yakınlarında devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çakar'ın cesedi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)

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