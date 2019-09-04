04 Eylül 2019 Çarşamba 22:38:32 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:39:18
Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Çakar'ın (57) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Suluca köyü yakınlarında devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çakar'ın cesedi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- HDP önünde bekleyen ve PKK tarafından kaçırılan Mustafa Biçer'in babası Rauf Biçer açıkladı: Elimizde ses kayıtları var
- Kahreden görüntü! Cenazesi otomobilin bagajında getirildi
- İkiz plaka ile 1 milyon liralık vurguna 4 gözaltı
- Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldürdü: Namusumu temizledim
- Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti