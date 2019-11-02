Kastamonu'da sonbaharın renk cümbüşü

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtünün, sonbahar renkleriyle bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Göynük, Isırganlık, Çiçekyayla ve Yarılıgöz mevkilerinde ağaçlarda sonbaharla birlikte oluşan sarı, yeşil ve kırmızı tonlara kar yağışının ardından beyaz ton da eklendi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölge havadan drone ile görüntülendi.

(AA)