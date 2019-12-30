30 Aralık 2019 Pazartesi 10:20:47 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:35:19
Kastamonu'da köye inen aç kurtlar, av köpeğini parçaladı
Kastamonu'da sürü ile gezen aç kurtlar, Piri köyünde bir av köpeğini öldürdü. Köpeğin sahibi, kış şartlarında aç kalan kurtların tehlikeli olduklarını belirterek yetkililerden tedbir alınmasını istedi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Piri köyünde, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar, köyün yakınlarında bulunan av köpeğini parçalayarak telef etti.
Olayın ardından parçalanmış halde bulunan av köpeğinin sahibi Ahmet Yılmaz, son günlerde kış ayları sebebiyle aç kalan kurtların köye kadar indiklerini belirterek, tehlikeli hale geldiklerini, yetkililerin tedbir alması gerektiğini ifade etti.
İHA
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