Kastamonu'da eğitime kar engel

l Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde okullar tatil edilmişti.