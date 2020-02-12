12 Şubat 2020 Çarşamba 08:42:41 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:16:34
Kastamonu'da eğitime kar engel
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Tosya ilçesinde bugün eğitime ara verildi.
l Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde okullar tatil edilmişti.
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