  • Bist 100
    97101.3
  • Dolar
    5,8333
  • Euro
    6,4804
  • Altın
    285,6370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CIA'den bomba eğitimi aldı, İstanbul'da bilgi topluyordu... Ortaya çıktı! CIA'den bomba eğitimi aldı, İstanbul'da bilgi topluyordu... Ortaya çıktı!
M. United, adı G.Saray'la anılan Fred için 27 milyon sterlin istiyor M. United, adı G.Saray'la anılan Fred için 27 milyon sterlin istiyor
Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı
Lens’i PSV Eindhoven’dan sonra Feyenoord’un da istediği ileri sürüldü Lens’i PSV Eindhoven’dan sonra Feyenoord’un da istediği ileri sürüldü
İtiraf ettiler: Türkiye'ye büyük haksızlık yapıldı İtiraf ettiler: Türkiye'ye büyük haksızlık yapıldı
Trump: AB ile gümrük vergisi olmadan da anlaşabiliriz Trump: AB ile gümrük vergisi olmadan da anlaşabiliriz
Piyasalar ''yeniden müzakere'' beklentileriyle yükselişte Piyasalar ''yeniden müzakere'' beklentileriyle yükselişte
Diagne kiralık olarak gidebilir Diagne kiralık olarak gidebilir
BAE’nin bölgede Pentagon ve CIA’in karargâhı olarak kullanıldığı bir kez daha tescillendi BAE’nin bölgede Pentagon ve CIA’in karargâhı olarak kullanıldığı bir kez daha tescillendi
Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri Keşmir sorununu görüştü Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri Keşmir sorununu görüştü
Quaresma: Paramı verin gideyim Quaresma: Paramı verin gideyim
Son Dakika... Ankara polisinden Prizma Operasyonu: 44 kişi gözaltına alındı Son Dakika... Ankara polisinden Prizma Operasyonu: 44 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan talimat verdi: O ilin Ömer’ini istiyorum’ Başkan Erdoğan talimat verdi: O ilin Ömer’ini istiyorum’
Dünyanın gözü bu görüşmede! Türkiye açısından çok ama çok kritik Dünyanın gözü bu görüşmede! Türkiye açısından çok ama çok kritik
Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Yakalandılar Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Yakalandılar
Dolar 5.80 üzerinde yatay seyrediyor Dolar 5.80 üzerinde yatay seyrediyor
Kayserispor’un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu Kayserispor’un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu
AVM'deki kavga Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bitti AVM'deki kavga Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bitti
Fenerbahçe, Gustavo için Marsilya ile el sıkıştı Fenerbahçe, Gustavo için Marsilya ile el sıkıştı
Orman yangınlarını PKK üstlendi! CHP ve HDP sessizliğe büründü Orman yangınlarını PKK üstlendi! CHP ve HDP sessizliğe büründü
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Orakla saldırdığı akrabasını öldürdü Orakla saldırdığı akrabasını öldürdü
İstanbul Kartal'da iğrenç olay! İstanbul Kartal'da iğrenç olay!
Satırlı trafik magandası dehşeti Satırlı trafik magandası dehşeti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ağustos 2019 Salı 09:31:37 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 09:34:44

Kaşınıyor dediği kulağından sinek larvaları çıktı

Bağcılar’da yaşayan bir vatandaş, kaşınan kulağından çıkardığı sinek larvalarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kulağındaki ağrı ve kaşıntının devam etmesi üzerine doktora giden hastanın kulağında kalan 1 sinek larvası daha doktor tarafından çıkartıldı.

 Bağcılar’da yaşayan 41 yaşındaki Ali İhsan Bostan, hissettiği kaşıntı sonrası kulağını karıştırınca kulağına yerleşen sinek larvalarını çıkarttı. Kulağından çıkanlar karşısında şaşkınlık yaşayan Bostan, kulağındaki ağrı ve kaşıntı devam edince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Kulağında adeta bir şeyin hareket ettiğini söyleyen hastayı muayene eden Uzman Dr. Hasan Deniz Tansuker, hastanın kulağında kendisinin ulaşamayacağı bir noktada sinek larvası olduğunu tespit etti. Hastanın kulağında bulunan larvanın hareketliliği şaşkınlığa neden olurken, hemen tedaviye başlandı. Dr. Tansuker, hastanın kulağından sinek larvasını aldı. 

Yaz aylarında sinek larvalarının insan kulağında daha çok görüldüğünü belirten Dr. Tansuker, vatandaşların başını koyduğu yastık kılıflarının ve kulaklarının temizliğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

“4-5 tane sinek larvası var dediler”

Kulağında hissettiği kaşıntı ve ağrı sonrası doktora gitmeye karar verdiğini belirten Ali İhsan Bostan, “Kulaklarımdan çok şikayetim vardı. Ağrı, kaşıntı yapıyordu. Bu rahatsızlıktan dolayı bazen duyamıyordum. Sen duyamıyorsun diye benimle dalga geçtiler. Daha önce ameliyat oldum, temizlettim. Devlet hastanesine gittim, senin kulağında hareket var, kanama yapıyor dediler. 4-5 tane sinek larvası var dediler, birkaç tanesini kendim çıkardım, ilaçları verdiler. Sonra buraya geldim, doktorlar beni rahatlattı” diye konuştu.

“Eliyle ulaşabileceği yerlerdekileri kendisinin çıkarabildiğini söyledi”

Vatandaşların kulak temizliğine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Uzman Dr. Hasan Deniz Tansuker ise, “Kulağında bir süredir olan ağrı, şiddetli kaşıntı, ara ara kanama ve son zamanlarda hareket eden bir cisim varmış gibi bir hissi tarif etti. Muayenesini yaptığımızda gerçekten hareket eden beyaz bir cisim gördük. Kameramızla daha ayrıntılı baktığımızda bunun canlı bir solucanvari bir böcek olduğunu, sinek larvası olan bir kurtçuk gördük. Eliyle ulaşabileceği yerlerdekileri de kendisinin çıkarabildiğini söyledi. 4-5 taneymiş bunlar ama kulağının derininde olanı kendisinin çıkarması mümkün değil. Hiç de tavsiye etmiyoruz. Açıkçası çok sık gördüğümüz bir şey değil. Tabii ki hasta için talihsiz bir durum ama tedavisi mümkün. Kolaylıkla o böceği çıkarttık, hasta da rahatladı. Yaz aylarında biraz daha fazla oluyor. Kulaklarında ağrı, kaşıntı, kanama gibi şikayetlerin biri ya da birden fazlası olduğunda muhakkak hastaların bir kulak burun boğaz uzmanına görünmesini tavsiye ediyoruz” dedi. 

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ