Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti! (Nursal Bilgin kimdir?)

Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u ağırladığı karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren eski sportif direktör Nursal Bilgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.





"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Karşılaşmanın ardından Mustafa Yumlu, "Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in vefat ettiği haberini aldık, gerçekten çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin." derken, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Bir takım uğruna, canını bile verebilecek seviyede insanlar var, böyle değer veriliyor. Bunun değerini anlamamız lazım. Nursal Bilgin'i, delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik, hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.





NURSAL BİLGİN NEDEN ÖLDÜ?

Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının oynandığı sırada tribünde kalp krizi geçiren Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, sahaya gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.





Nursal Bilgin Kimdir?

Kasımpaşa eski sportif direktörüdür.

Ciner Grubu'nda da görevler aldı.

Yıllardır Kasımpaşa adına başarılı transferlerde payı oldu.

Diagne, Trezequet, Donk, Adem Büyük gibi oyuncuların transferinde katkıları çoktur.

Kasımpaşa eski teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Çalımbay'a basın yoluyla şunları söylemişti:

"Rıza Çalımbay'a yüklü bir tazminat ödedik. Konu gayet açık ve net. Rıza Çalımbay bizden yüklü bir tazminat aldı."

24 Şubat 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.