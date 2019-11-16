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16 Kasım 2019 Cumartesi 18:00:27 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 18:01:47

Kasım ayında deniz keyfi!

Muğla’nın Sakin Kent’ unvanlı Ula’ya bağlı Akyaka mahallesi yaz ve kış aylarında yerli turistin akınına uğruyor. Kasım ayının ortasında deniz keyfi yapan vatandaşlar ve çocuklar hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı.

4 bin nüfuslu Akyaka Mahallesi yaz aylarında nüfusunun 25 katı 100 bine çıkarken, kış aylarında da yerli turistin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Hava sıcaklığının 25-30 derece dolayında, deniz suyu sıcaklığının da 17-18 derece olduğu Akyaka’da okulların ara tatile girmesini fırsat bilen başta çocuklar ve aileleri kış ortasında denize girerek yazdan kalma günler yaşadılar.

Denize giren çocuklar, “Okullar tatil oldu denize geldik. Su biraz soğuk” derken, aileler, “Hava çok güzel. Ağustos ayından daha güzele bence. Herkese tavsiye ederim. İnsanı hem dinamik yapıyor, harika bir su” derken, İstanbul’dan gelen bir başka vatandaş, “İstanbul’dan önce Silifke, ardından Alanya, oradan da Muğla’ya denize gire gire geliyorum. Türkiye’miz cennet. Ben dünyanın birçok ülkesini gezdim. Burası harika bir yer. Daha güzel bir ülke yak bence” dedi.

Yüzmeyi Akyaka’da öğrendiğini belirten bir başka vatandaş, “Ben yüzmeyi bilmiyordum. Yüzmeyi burada öğrendim. Şu anda sudan çıkasım gelmiyor. Harika bir duygu” dedi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muğla’da vatandaşlar Akyaka sahilindeki restoranların kumsaldaki masaları tamamen dolarken, hem deniz keyfi yaşıyorlar, hem de sonbahar güneşinin tadını çıkarıyorlar.

İHA

 

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