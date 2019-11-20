Kasa fareleri kıskıvrak!
Manisa'da 16 ayrı ev ve işyerindeki çelik kasaların çalınması olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, 8 adrese eşzamanlı operasyon yaptı.
14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, kasaları açmak için kullanılan spiral makinesi, tarihi eser niteliğinde 5 obje ve çalıntı ev eşyaları ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş 5 çelik para kasası da çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7’si gözaltına alındı, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5’i tutuklandı.
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