Kartvizitini bırakıp kaçtı
Olay, Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana geldi.
Şehit Pamir caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Fevzi Tutak’a (77) otomobil çarptı. Yaşlı adam yere yığılırken, otomobil sürücüsü, kazaya şahit olan bir gence kartvizitini verip, “Bana buradan ulaşabilirler” diyerek olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan adam, vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kartviziti alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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