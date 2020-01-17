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17 Ocak 2020 Cuma 15:41:10 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 15:46:34

Kartepe, Orta Doğu'dan gelen yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu

Doğal güzellikleriyle her mevsim farklı ve adeta büyüleyici görüntüler sergileyen, halk arasında 'cennetten bir köşe' olarak nitelendirilen Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe, yarıyıl tatilinde de misafirlerini ağırlayacak.

İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, doğal güzelliği, ormanları ve göl manzarasıyla eşsiz bir doğaya sahip olan Kartepe, yarıyıl tatilinde de turistlere unutulmayacak anlar yaşatacak.

Kış aylarında günübirlikçilerin de ilgisiyle yıl boyunca 100 binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kartepe, yarıyıl tatili için gelecek misafirlerini farklı aktivitelerle ağırlayacak.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak ve snowboard yapılabilen bölgede, zipline, paintball, binicilik, safari turları gibi etkinliklerle hizmet veren işletmeler, yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İstanbul'a yakınlığı ve ulaşımının kolay olması sayesinde Kartepe'de bulunan otel, apart ve pansiyonlardaki rezervasyonlar, yarıyıl tatili öncesi yüzde 99 seviyesine ulaştı.

Maşukiye ve Suadiye'den başlayarak ormanların arasından 1600 rakımlı zirveye uzanan 20'şer kilometre uzunluğundaki 2 ayrı güzergah, ziyaretçileri renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Halk arasında "cennetten bir köşe" olarak nitelendirilen Kartepe ilçesinin merkezinden itibaren sarı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla başlayan ziyaretçilerin yolculuğu, kar kalınlığının 120 santimetreyi bulduğu noktalarda beyazla buluşuyor.

Kartepe'de yer alan Kuzuyayla ve Suadiye tabiat parklarıyla Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, yeşil ve turuncu renkleriyle fotoğraf meraklılarına "doğal stüdyo" olarak hizmet veriyor.

- "Turizmi Samanlı Dağları'na yaymayı planlıyoruz"

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgelerinin sadece karla anılmadığını belirterek, Kartepe'de dört mevsim turizm faaliyeti sürdürüldüğünü kaydetti.

Karla birlikte kayakseverlerden yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Öçbe, her türlü hazırlığı yaptıklarını ve ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Kamil Öçbe, her geçen yıl bölgeye gelen ziyaretçi sayısının arttığını dile getirerek, "Esnaf ve bölge halkı kendisini sürekli geliştiriyor. Diğer kayak merkezlerine baktığınız zaman epey bir yol katettik. Zirveye çıkarken 30'a yakın işletme var. Bunlar 12 ay ziyaretçilerine hizmet veriyor. Hepsinin kendisine ait güzelliği ve farklı lezzetleri var. Kartepe'de zirvede tek otel var ama zamanla turizmi Samanlı Dağları'na yaymayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "Buraya gelen bir daha geliyor"

Bölgede yeni yatırımcılara da ihtiyaç olduğunu anlatan Öçbe, ileriki yıllarda bölgedeki otel sayısının da artacağını bildirdi.

Kamil Öçbe, Kartepe Belediyesi tarafından teleferik projesinin yapıldığını da aktararak, "Proje tamamlandığında en kısa zamanda zirveye ulaşılacak. Bu durum da ziyaretçi sayısının artışına yol açacaktır. Yarıyıl dönemi nedeniyle otellerde şu an yer bulmak zor. Doluluk oranı yüzde 100'ye yaklaştı. Zirvede 1,5 metreye yakın kar var." ifadesini kullandı.

Bu yıl ilk kez Kartepe Kış Festivali'ni (KarFest) yapacaklarını belirten Öçbe, Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve derneklerin katkılarıyla güzel bir çalışma ortaya konduğunu söyledi.

Her mevsim ayrı bir festival yapacaklarını ifade eden Kamil Öçbe, "Burası göl ve denizin aynı anda görüldüğü bir yer. Akarsuları, yaylaları, ovaları, ormanları, meyveleri, Allah buraya her şeyi vermiş. O yüzden Orta Doğu'dan gelen yabancı turistler de buradan vazgeçemiyor. Buraya gelen bir daha geliyor." şeklinde konuştu.

AA

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