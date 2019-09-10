10 Eylül 2019 Salı 11:41:50 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 13:03:02
Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: Yaralılar var
Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok açık otoparkı dışında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralıların olduğu öğrenildi.
Anadolu Adalet Sarayı'nın bulunduğu Esentepe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde seyreden 2 kişinin bulunduğu motosikletten, yol kenarında bulunan bazı şahıslara ateş açıldı.
Olayda iki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
(DHA)
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