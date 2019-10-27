Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sahil Yolu'nda Pendik istikametine seyir halinde olan Recep Ş. idaresindeki 34 ZB 2080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yolun karşı tarafına geçti.
Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi de araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Sürücü Recep Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle sahil yolunda oluşan trafik yoğunluğu, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
(AA)
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