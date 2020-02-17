Kartal'da denizden 40 yaşlarında erkek cesedi çıktı
İstanbul’un Kartal ilçesinde iskele açıklarında 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kartal İskelesi açıklarında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi hareketsiz halde bulduğu kişiyi sahile çıkardı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
MORGA KALDIRILDI
Polisin olay yerinde incelemesini tamamlamasının ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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- Kartal'da denizden 40 yaşlarında erkek cesedi çıktı