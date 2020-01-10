10 Ocak 2020 Cuma 12:55:19 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 12:56:40
Kars'ta 9 yaşındaki çocuğun katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Kars'ta 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddia edilen sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
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