Kars'ta 4 defineciye suçüstü
4 defineci, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma tarafından yakalandı.
Jandarma, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Taşlıgüney köyünün Harabedere mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, 4 metre derinliğindeki çukurda 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bölgede, define arama dedektörü, sanal gözlük, kürek, balyoz, manilya demiri, murç, el freni, keser, 2 av tüfeği, eldiven ve plastik kova ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Edirne'de kızını boğarak parçalara ayıran baba mahkemede inkar etti
- Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Şu an tek isteğim evlenmek
- Yoldan geçen kadın, araçları taşan tutan gençleri anbean kaydetti
- İyiliğe adanmış bir ömür... Bazı kahramanlar pelerin giymez
- Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor