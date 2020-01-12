Kars’ta aç tilkilerin avlanma taktiği dikkat çekti

  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8778
  • Euro
    6,5392
  • Altın
    295,0730
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cleveland Cavaliers, Cedi'nin 'double double' yaptığı Denver Nuggets deplasmanından galip ayrıldı Cleveland Cavaliers, Cedi'nin 'double double' yaptığı Denver Nuggets deplasmanından galip ayrıldı
Rusya'dan Beşiktaş'ı sevindiren Jeremain Lens teklifi Rusya'dan Beşiktaş'ı sevindiren Jeremain Lens teklifi
Tiyatro oyunu için akıl hastanesinde eğitim aldılar Tiyatro oyunu için akıl hastanesinde eğitim aldılar
Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu
İstanbul'da 1134 parça tarihi eser ele geçirildi İstanbul'da 1134 parça tarihi eser ele geçirildi
Justin Bieber'a 'Lyme' hastalığı teşhisi konuldu Justin Bieber'a 'Lyme' hastalığı teşhisi konuldu
Antalya DOB'dan 'Barok Müzikten Türk Müziğine' konseri Antalya DOB'dan 'Barok Müzikten Türk Müziğine' konseri
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor? Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
İtalya Başbakanı Conte, Libya'da ateşkesi değerlendirdi İtalya Başbakanı Conte, Libya'da ateşkesi değerlendirdi
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
Bursa'da kalbinden iki kez bıçaklanarak öldürülen Furkan'ın son görüntüsü ortaya çıktı Bursa'da kalbinden iki kez bıçaklanarak öldürülen Furkan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
Junior Caiçara, Okan Buruk ve Abdullah Avcı'yı kıyasladı: Daha agresif bir takım olduk Junior Caiçara, Okan Buruk ve Abdullah Avcı'yı kıyasladı: Daha agresif bir takım olduk
Fransız basını, Fenerbahçe'nin Ben Arfa 'ya teklif yaptığını duyurdu Fransız basını, Fenerbahçe'nin Ben Arfa 'ya teklif yaptığını duyurdu
Bursa'da kalbinden iki kez bıçaklanarak öldürülen Furkan'ın son görüntüsü ortaya çıktı Bursa'da kalbinden iki kez bıçaklanarak öldürülen Furkan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Napoli, Seri için Fulham'a 10 milyon Euro'luk teklifte bulundu Napoli, Seri için Fulham'a 10 milyon Euro'luk teklifte bulundu
Kars’ta aç tilkiler böyle avlandı Kars’ta aç tilkiler böyle avlandı
İşsize 2 bin 336 lira! Asgari ücrete gelen zam işsizlik maaşını da artırdı! 2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsize 2 bin 336 lira! Asgari ücrete gelen zam işsizlik maaşını da artırdı! 2020 işsizlik maaşı ne kadar?
Boca Juniors, Mauricio Isla transferinde ısrarcı Boca Juniors, Mauricio Isla transferinde ısrarcı
Piyasalarda Türkiye rüzgarı! Borsa 28 Şubat 2018'den bu yana Piyasalarda Türkiye rüzgarı! Borsa 28 Şubat 2018'den bu yana
L'Equipe duyurdu: Adil Rami'ye Çin ve ABD'den 4 teklif var! L'Equipe duyurdu: Adil Rami'ye Çin ve ABD'den 4 teklif var!
Arsenal, Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na talip Arsenal, Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na talip

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ocak 2020 Pazar 10:02:16 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 11:07:22

Kars’ta aç tilkilerin avlanma taktiği dikkat çekti

Kars’ta soğuk havayı fırsat bilen tilkiler avlanmaya başladı. Tilkilerin dikkat çeken avlanma tekniği kameralara an be an yansıdı.

Kars’ta kar yağışının ardından soğuyan havalarda yem bulmakta güçlük çeken tilkilerin zorlu avlanma mesaisi başladı. Yaklaşık 10 saniye hareketsiz kalan tilkinin, zıplayarak karın altındaki avını yakalaması anbean kaydedildi.

Kars’ta kar ve soğuk hava insanları olduğu kadar yaban hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Tarlaların üzerinin beyaz örtüyle kaplı olması özellikle avlanan tilkilerin yaşamını zorlaştırıyor.

Kars-Selim-Sarıkamış karayolunun etrafındaki tarlalarda fare avına çıkan tilkilerin, avlanma mesaisi anları görüntülendi. Araziye çıkan tilkiler, bir süre yem aradıktan sonra bir anda pür dikkat belirli bir noktaya kilitleniyor. Yer altından geçen farelerin sesine odaklanan tilkiler, hiç hareket etmeden 10-15 saniye avının hareketlerini takip ediyor ve zıplayarak kafasını kara gömüyor ve yemini yakalıyor.

Soğuk ve karlı tarlalarda yem arayan tilkiler bazen de köylere gelerek köylülerin tavuklarını kaçırıyor. Kars-Selim-Sarıkamış karayolunda av mesaisine çıkan tilkiler sürücülerinde dikkatlerini çekiyor. Bazı sürücüler ise araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla tilkilerin fotoğraflarını çekiyor.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ