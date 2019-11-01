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01 Kasım 2019 Cuma 18:27:22 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 18:28:39

Kars Sarıkamış'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde çobanlık yapan Çetin Toptaş, İznos bölgesi ormanlık alanında hayvanlarını otlatırken bozayı saldırısına uğradı.

Bölgede hayvan otlatan diğer çobanların müdahalesiyle Toptaş'ı bırakan ayı kaçtı.

Toptaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Omuz ve bacak kısmından yaralanan Toptaş, ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

(AA)

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