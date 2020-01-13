Karne kılıfları nasıl yapılır? En güzel karne kılıfı yapımı örnekleri sizlerle

Karne kılıfları nasıl yapılır? En güzel karne kılıfı yapımı örnekleri, yoğun ilgi görüyor. Öğretmenler özellikle okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin karnelerini beğenebilecekleri şekilde süsleyerek vermek istiyor. Öğrencilerini mutlu etmek ve en güzel karne kılıfını hazırlamak isteyen öğretmenler karne haftasında internette karne kılıfı yapımı ile ilgili araştırma yapıyorlar. Sınıf öğretmenlerinin hazırlamak istedikleri en güzel karne kılıfı yapımı örnekleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

KARNE KILIFI NASIL YAPILIR?

Renkli ve sevimli karne kılıfları hazır olarak satıldığı gibi evde kolay bir şekilde hazırlanabiliyor. Karne kılıfı hazırlamak için öncelikle yapılacak şablona karar verilmesi ve bu doğrultuda malzeme temini yapılması gerekiyor. Seçilecek karne kılıfına göre renkli kartonlar, elişi kağıtları, kurdele, simler, pullar gerekli olabiliyor. Karne kılıfı yapımında gereken ana malzemeler arasında ise yapıştırıcı ve makas yer alıyor. Seçilecek desenlerin kolay kesilebilmesi için beğendiğiniz desenin internetten çıktısını alıp kartonunuzu ve şekillerinizi kolayca kesebilirsiniz. Kolay karne kılıfı örnekleri aşağıda yer alıyor.

KOLAY KARNE KILIFI YAPIMI ÖRNEKLERİ