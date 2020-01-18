Karne Günü Teşekkür Günü

Öğretmenler öğrencilerine karneleri ile teşekkür ve takdir belgeleri verirken öğrenciler ve velileri de öğretmenlerine vefalarını gösteriyorlar. Gelenekselleşen çalışmada geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kartal AİHL Öğrencileri ve Anneler Birliği çalışmalarıyla öğrenciler ve veliler öğretmenlere teşekkürlerini ilettiler. Ülkemizin her ilinden öğrencinin eğitim gördüğü okulda öğrenciler ve veliler sesli, yazılı ve görüntülü olarak iletişim kanallarıyla öğretmenlere duygu ve düşüncelerini ulaştırdılar. Özgün, samimi ve zarif mesajlar öğretmenleri duygulandırdı. Velilerin ve öğrencilerin katıldığı karne töreninde de paylaşılan mesajlar öğretmenlerin duygusal anlar yaşamasına vesile oldu.

Ne Kadar Minnettar Olduğumu Anlatabilsem

12. Sınıf öğrencilerinden Muhammed Baha Seyidoğlu paylaştığı mesajında, “ufak ama kendini kocaman sanan çocuklar olarak geldiğimiz okulumuzdan toy delikanlılar olarak mezun olacağız nasipse. Bu okul sadece bir liseden ibaret değildi benim için, yatılı olmak bu okulun evladı olmak demekti. Kendimi her ne kadar kocaman görsem de 15-16 yaşında yuvadan uçmuştum. Kimsesiz ve ürkektim. Babamın verdiği güvenden, annemin şefkatinden mahrum kalmıştım bir anda. Fakat tam ne zaman yalnız hissetsem hocalarım ellerimden tuttular, varlıklarıyla gerektiğinde bir baba gibi hiddetli, bir ana gibi şefkatli olabildiler. Dilin acziyetine maruz kalmasam da ne kadar minnettar olduğumu anlatabilsem keşke. Kendisi de bir öğretmen olan anneme daha birkaç yıl evvel şu soruyu sormuştum "Ne var sanki anne, kendini bu kadar yıprattığına değer mi seni iki yıla unutacak bu çocuklar için?" Annemin cevabı ise hiç unutamayacağım ve üzerimde emeği olan her öğretmenime derinden ve samimi bir minnetle dolu olmama sebep olacak türdendi " Mesele hatırlanmak değil ki, mesele hayatlara dokunabilmek."

Keşke Yeniden Öğrenci Olabilsem

Öğrenci velilerinin gönderdikleri yazılı mesajlardan birkaçı,

“Oğlum eve geldiği zaman sizlerden o kadar güzel bahsediyor ki; keşke yeniden öğrenci olsam diyorum. Katkılarınız, birikiminiz, bakış açınız, prensipleriniz öğrencileriniz kanalıyla bizleri de besliyor.”

“Bana göre Kartal AİHL öğretmenlerinin gençlere en büyük katkısı gençlerin ihtiyacına göre öğretmen rolünün dışına çıkabilmeleri. Gerekirse arkadaş olup dertleşen, ana-baba merhametini sunan, abi-abla gibi yönlendiren, evlatlarımızı geleceğe her türlü hazırlayan sevgili öğretmenlerimiz iyi ki varsınız.”

“Evlatlarımız bizim narin çiçeklerimiz kırılgan hassas fakat inanıyoruz ki siz bizim evlatlarımıza Allah’ın emaneti olarak bakıp gözetirsiniz”

“İkizlerim LGS’ye girdiğinde dizimin dibinden ayırmak istemediğim için (lise çağlarımdan beri aklımın bir köşesinde olsa da Kartal AİHL ) şehir dışına göndermek istemiyordum. Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin şehit edildiği gün oğluma ve kızıma şöyle dedim. İnşallah yeterli puanı alırsınız da sizi Kartal AİHL'ye gönderirim. Sizi şehit Mursi gibi 7 dil bilen ve hafız olan bir Müslüman olarak görmek en büyük hayalimdir. Ve bu hayalimi gerçekleştirebilecek tek kurum Kartal AİHL’dir. Çok şükür kızım kazandı oğlumun 4 puanı eksik kaldı. Kartal AİHL ailesinden Rabbim razı olsun. Tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kızımın bir tespitini de iletmeden geçemeyeceğim. Anne ben hiçbir okulda böyle bir müdür böyle öğretmenler görmedim hepsi arkadaş gibiler. Yani bizden biri gibi..”

“Geleceğimiz olan evlatlarımızı sizin güvenilir ellerinize teslim ettik ve bu durumdan, bizler uzakta olmamıza rağmen bir an olsun şüphe duymadık. Kaliteli eğitimi ve öğrencilerle diyalogları güzeldi ki oğlum okulunu öğretmenlerini seviyordu. Yoksa insan sevmediği yerde durabilir mi? Veya ailesinden bile uzak kalıp olumsuzlukların olduğu bir eğitim yerini tercih edebilir mi? Kimi zaman yapılan kamplar, geziler ve sosyal projeler için ilgiyi daha ileriye götürebilecek arayışlarla idealist gençleri hedef aldığı için kıymetli okul yönetimine teşekkür ediyorum.

Vefat Eden Öğretmenler de Unutulmadı

Yakın zamanda Hakkın rahmetine kavuşan okulun öğretmenleri de unutulmadı. Bir veli, “Ben özellikle rahmetli Abdullah Sokur Hocamızı bugünde anmak istiyorum. Çocuğuma Kuran-ı Kerim‘i sevdirmesi, Müslüman bilinci ve şuuru oluşturmak için gayret etmesi ve hayat tecrübesi edinmesi için paylaştığı her şey için, Rabbimin ondan razı olmasını niyaz ediyorum.” diye iletmiş