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03 Mart 2020 Salı 19:36:56 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 19:38:48

'Karlov suikastçısının öğretmenine' mahkeme başkanından tepki

Suikastçı Altıntaş'ın FETÖ içindeki "öğretmeni" olduğu belirtilen Söğüt'ün savunmasında, Altıntaş'ın cinayetten sonra kullandığı sözleri okuması üzerine mahkeme başkanı tepki gösterdi.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık beyanlarına ve dava dosyasındaki belgelere karşı sanıkların ek savunmaları alındı.

FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Yusuf" kod adını kullandığı iddia edilen Hüseyin Kötüce, cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını, dinlenen tanıkların da aleyhinde beyanda bulunmadığını ifade etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair rapor hakkında da savunma yapan Kötüce, raporda yer alan IP adresinin "mor beyin" IP'si olduğunu ileri sürdü. ByLock'u kullanmadığını savunan Kötüce, FETÖ üyesi olmadığını söyledi.

Kötüce, uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA UYARI

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki "öğretmeni" olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt, Karlov suikastı ve Altıntaş ile adının anılmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Altıntaş ile doğrudan ya da dolaylı şekilde irtibatının bulunmadığını ileri süren Söğüt, dinlenen tanıkların da bu hususta aleyhte beyanda bulunmadığını ifade etti.

Sanık Söğüt, Altıntaş'ın cihatçı gruplara katılma isteğinin iddianamede yer aldığını belirtti.

Söğüt'ün savunmasında, Altıntaş'ın cinayetten sonra kullandığı sözlerini okuması üzerine Mahkeme Başkanı Hikmet Erdoğan, "Teröristin beyanlarını niye okuyorsun, propaganda mı yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Uyarının ardından ByLock kullandığına dair tespitler sorulan Söğüt, programı kullanmadığını savundu.

Diğer sanıkların da ek savunmalarının alınmasının ardından duruşma savcısından görüşü soruldu. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ile aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama kararların infazının beklenilmesine hükmetti.

Davanın görülmesine 5 Mart perşembe devam edilecek.

 28 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide o sırada mesaide olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile birlikte 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konurken, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında ulaşılan ve biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt ile yüksekokul döneminde Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12 kişinin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

İddianamede suikastın arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

Davada, Gülen ile Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da aralarında yer aldığı kimi sanıkları firari durumda bulunuyor.

AA

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