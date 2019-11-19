Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona giriyor? Karlar Ülkesi 2 konusu ne?

İlk filmi 2013 yılında sinemalarda yayınlanan ve çocuklar tarafından çok sevilen Karlar Ülkesi'nin ikincisi geliyor. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu edinen Frozen 2 için heyecan dorukta. Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2 heyecanla bekleniyor. Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KARLAR ÜLKESİ 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Karlar Ülkesi 2, 20 Kasım Çarşamba günü vizyına girecek.

KARLAR ÜLKESİ 2 KONUSU NEDİR?

Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

KARLAR ÜLKESİ 2 DUBLAJ OYUNCULARI

Elsa: Idina Menzel,

Anna: Kristen Bell,

Olaf: Josh Gad

Kristoff: Jonathan Groff

Iduna: Evan Rachel Wood

Yelana: Martha Plimpton

Honeymaren: Racgel Matthews