Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona giriyor? Karlar Ülkesi 2 konusu ne?
Çocuklar tarafından büyük bir heyecanla beklenen Karlar Ülkesi 2 filmi için geri sayım sona eriyor. Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona giriyor? Karlar Ülkesi 2 konusu ne? sorularının yanıtı çocuklar ve aileleri tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2, bu hafta vizyona giriyor. Karlar Ülkesi 2 ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor..
İlk filmi 2013 yılında sinemalarda yayınlanan ve çocuklar tarafından çok sevilen Karlar Ülkesi'nin ikincisi geliyor. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu edinen Frozen 2 için heyecan dorukta. Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan Amerikan animasyonlu bir müzikal fantastik film olan Karlar Ülkesi 2 heyecanla bekleniyor. Karlar Ülkesi 2 ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.
KARLAR ÜLKESİ 2 FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
KARLAR ÜLKESİ 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Karlar Ülkesi 2, 20 Kasım Çarşamba günü vizyına girecek.
KARLAR ÜLKESİ 2 KONUSU NEDİR?
Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabının peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.
KARLAR ÜLKESİ 2 DUBLAJ OYUNCULARI
Elsa: Idina Menzel,
Anna: Kristen Bell,
Olaf: Josh Gad
Kristoff: Jonathan Groff
Iduna: Evan Rachel Wood
Yelana: Martha Plimpton
Honeymaren: Racgel Matthews
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hatice Levent: Yoklukla büyük cefalarla büyüttüğüm yavrumu istiyorum
- FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmada 56 gözaltı
- Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
- Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanan KAİHL'li Rümeysa Hakyemez konuştu: Gururluyum
- Ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras kazada ağır yaralandı