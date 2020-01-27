Karla kaplı ormanda drone ile geyikleri böyle görüntülediler

  • Bist 100
    121151
  • Dolar
    5,9467
  • Euro
    6,5558
  • Altın
    301,8950
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile masaya oturuyor Beşiktaş, Sergen Yalçın ile masaya oturuyor
Elazığ Sürsürü'de enkaz altındaki son kişiye ulaşıldı Elazığ Sürsürü'de enkaz altındaki son kişiye ulaşıldı
Bakan Soylu, depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli gence teşekkür etti Bakan Soylu, depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli gence teşekkür etti
Başkan Erdoğan vekillere bir araya geliyor! Masada iç ve dış gelişmeler olacak Başkan Erdoğan vekillere bir araya geliyor! Masada iç ve dış gelişmeler olacak
PYBS bursları ne zaman yatacak? 2020 İOKBS ve PYBS bursu ne kadar? PYBS bursları ne zaman yatacak? 2020 İOKBS ve PYBS bursu ne kadar?
Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı! Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanıyor Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanıyor
Rusya'dan ABD, İngiltere, Çin ve Fransa liderlerine mektup: Bir araya gelelim Rusya'dan ABD, İngiltere, Çin ve Fransa liderlerine mektup: Bir araya gelelim
Kararı duyunca sinir krizi geçirdi Kararı duyunca sinir krizi geçirdi
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Malatya'daki deprem bölgesine 30 bin ton kömür dağıtılacak Malatya'daki deprem bölgesine 30 bin ton kömür dağıtılacak
Atiye yeni sezon ne zaman? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon ne zaman? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş yönetimini şoke eden fesih yanıtı! Abdullah Avcı'dan Beşiktaş yönetimini şoke eden fesih yanıtı!
Onlarca hastanın ölümüne neden olabilecek hırsızlık olayı, özel ekip tarafından ortaya çıkarıldı Onlarca hastanın ölümüne neden olabilecek hırsızlık olayı, özel ekip tarafından ortaya çıkarıldı
Sokak ortasında korkunç görüntü! Döner bıçağıyla kovaladı Sokak ortasında korkunç görüntü! Döner bıçağıyla kovaladı
Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı
Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı
Mustafa Cengiz: Bu sponsorluktan yılda 2.5 milyon Euro bekliyoruz Mustafa Cengiz: Bu sponsorluktan yılda 2.5 milyon Euro bekliyoruz
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı: Tedavisine 1-2 gün daha devam edilecek Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı: Tedavisine 1-2 gün daha devam edilecek
Zeytinburnu'nda şampuan şişesinin içinden 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin çıkıtı Zeytinburnu'nda şampuan şişesinin içinden 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin çıkıtı
Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u kadrosuna kattı Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u kadrosuna kattı
Çetin Işıközlü: Türkiye'de bale ve opera sanatı iyi bir konumda Çetin Işıközlü: Türkiye'de bale ve opera sanatı iyi bir konumda
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 17'nci gün

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 14:19:33 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 14:20:05

Karla kaplı ormanda drone ile geyikleri böyle görüntülediler

Doğa fotoğrafçıları zorlu şartları fırsat bildi ve karla kaplı ormanlık alanda büyük memeli türlerinin peşine düştüler. 3 kişilik ekip özellikle yoğun kar yağışını fırsat bilerek çıktıları dağlık ve ormanlık alanda karda hayvanların sığınabilecekleri alanları ve izleri belirledi. Hava şartlarına karşı zorlu mücadele eden fotoğrafçılar en sonunda geyiklerin fotoğrafını çekmeyi başardı. Ayrıca ormana kurulan foto kapan tarafından bir de domuzun görüntülendiği ortaya çıktı.

Doğa Fotoğrafçıları Ali Şenel, Samet Asutay ve Ömer Ahu kar yağışını fırsat bilerek Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda gün boyu arazi çalışması yaptılar. İlk gün, gün boyunca arazide iz ve geyikleri arayan ekip, ormanlık alanda uygun görçdükleri yerlere foto kapanlar kurdular. Gün sonunda uygun bir alanda ateş yakarak kurdukları kamp ile geceyi -8 derecede geçirdiler.

Fotoğrafçıların ertesi gün devam eden arazi çalışmasında kullandıkları dronelar sayesinde ekip sonunda aradıkları geyiklere ulaşmayı başardı. Kartpostallık görüntüler elde eden doğa fotoğrafçıları bölgede hala geyik popülasyonunun olmasından ve sağlıklı bireylerle karşılaşmış olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.
Ekip üyelerinden Ömer Ahu; "Şartlar burada gerçekten zorlu. Ama bu hayvanlara ulaşmanın en iyi yoluda her yer beyaz ve şartların herkes için zorlu olduğu anlar oluyor. Bizler de epeydir bu kar yağışı yoğunluğunu takip ediyorıduk ve uygun anı yakalayınca arazi çalışması ile bu alanları değerlendirmiş olduk. Küçük bir kaza ile dronemuzu da düşürdük ama çok geçmeden tekrar ulaştık'' dedi.

Doğa Fotoğrafçısı Ali Şenel de ‘'Bozüyük ormanlarının hem manzara hem yaban hayatı açısından nefes kesici bir habitat. Burada olmak çok güzel. Samet Asutay'ın rehberliğinde keyifli bir yaban arazi yaptık. Ve geyikleri oldukça yakından görme ve fotoğraflama şansı yakaladık'' dedi.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ