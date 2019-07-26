Karınca usulü tadilat

Ellerinde avuçlarında ne varsa tadilat için harcayan köylüler, sıra caminin çatısına geldiğinde, yenilemek için aldıkları kiremitleri çatıya taşımak için vinç kiralamak istedi. İş makinesinin yüksek maliyet gerektirdiğini öğrenince sorunu kendi yöntemleriyle çözdüler. Büyük bir merdiven yaparak her bir basamağına biri oturan vatandaşlar bu şekilde kiremitleri çatıya taşıdı. Tadilat için ciddi masraf yaptıklarını belirten köy muhtarı “Vincin kiremitleri çatıya taşıma maliyeti kiremit maliyetinden daha fazla tutunca büyük bir merdiven yapıp karıncalar gibi yerden çatıya kadar sıralanıp kısa sürede kiremitleri çatıya taşıdık” dedi.