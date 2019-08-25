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25 Ağustos 2019 Pazar 12:30:03 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:35:44

Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar

Mersin'de, hazırladıkları sahte geçici kimlik belgesiyle başkasına ait 6 bin 330 dolar değerindeki 37 altın yüzüğü kargodan almaya çalıştığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Yenişehir ilçesindeki kargo firmasında bir şüpheli olduğuna ilişkin ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Burada polis ekiplerinin görüştüğü firma çalışanı, E.K. adına gelen bir kargo içerisinde 6 bin 330 dolar değerinde 37 altın yüzük bulunduğunu, ancak kargoyu almaya gelen ve E.K. adına düzenlenmiş geçici kimlik belgesi ibraz eden kişinin durumundan şüphelendiğini aktardı.

Şüphelinin elindeki geçici kimlik belgesini inceleyen ekipler, belgenin sahte olduğunu ve dijital ortamda E.K'ye ait bilgilerle düzenlendiğini tespit etti. Bunun üzerine, gerçek adı R.M.K. olan zanlı ve birlikte hareket ettiği belirlenen E.M.A. gözaltına alındı.

R.M.K'nin emniyetteki ifadesinde, kendisiyle telefon üzerinden görüşen bir kişinin isteği üzerine kargoyu almaya geldiğini ve belgeyi de görüştüğü kişinin hazırladığını öne sürdüğü öğrenildi.

Zanlının, Erdemli ilçesinde C.T. adına gelen ve içerisinde 25 çeyrek altın bulunan kargoyu da benzer yöntemle aldığını ve altınları bir kuyumcuda satarak parayı kendisiyle telefondan görüşen kişiye teslim ettiğini itiraf ettiği bildirildi.

Bunun üzerine paranın teslim edildiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, R.M.K'nin parayı M.K'ye verdiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.M.K. ile E.M.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

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