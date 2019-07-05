Karbon’u yaşatma operasyonu

Yaklaşık 3 saat boyunca camları kapalı olan otomobilde kalan köpek, gölgede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle baygınlık geçirdi. Çevredeki iş yeri sahipleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri otomobilin sağ arka camını kırarak kapıyı açtı.

Polis memurları da köpeği kucaklayarak koşa koşa veterinere götürdü.

Veteriner tarafından ilk olarak küvete sokularak yıkanan köpeğe daha sonra oksijen verildi. Karbon yaklaşık bir saat sonra kendisine gelmeye başladı.