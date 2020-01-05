Karate Kid konusu ne, oyuncuları kim? Karate Kid hangi kanalda, saat kaçta?
Karate Kid konusu ne, oyuncular kim? Karate Kid hangi kanalda, saat kaçta? merak ediliyor. Karate Kid bu akşam televizyon seyircileri ile buluşuyor. Pazar akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler Karate Kid filmi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Karate Kid filminin konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Harald Zwart'ın yönettiği 2010 yapımı ABD filmi olan Karate Kid, 1984'teki Karate Kid filminin günümüz uyarlaması olarak çekildi. Türkiye'de 27 Ağustos 2010 tarihinde gösterime giren Karate Kid filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..
Karate Kid bu akşam televizyon seyircileri ile buluşuyor. Pazar akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler Karate Kid filmi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Karate Kid konusu ne, oyuncular kim? Karate Kid hangi kanalda, saat kaçta? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Harald Zwart'ın yönettiği 2010 yapımı ABD filmi olan Karate Kid, 1984'teki Karate Kid filminin günümüz uyarlaması olarak çekildi. Türkiye'de 27 Ağustos 2010 tarihinde gösterime giren Karate Kid filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde.
KARATE KİD HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Karate Kid filmi bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.
KARATE KİD KONUSU NE?
Dre'in annesi Çin'de iyi bir iş bulur ve Detroit'i terk edip buraya taşınırlar. Dre, bu yeni şehirde arkadaş edinme konusunda çok zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ancak kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre'ye düşman olup nefes aldırmamaya yeminlidir. Cheng, dövüş sanatlarında en yetenekli öğrencilerden biridir ; bu yeteneğini de vahşice ve etik olmayan bir şekilde kullanır. İlk kavgayı kaybeden Dre, sonrasında fırsat buldukları her anda Cheng ve çetesi tarafından dövülür. Kaynak: Karate Kid filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi?
KARATE KİD OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Jaden Smith
Tarajı P. Henson
Wenwen Han
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
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