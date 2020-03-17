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17 Mart 2020 Salı 18:02:34 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:04:01

Karantinadaki umrecilere özel not!

Corona virüsü nedeniyle karantina alanı oluşturmak için boşaltılan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin bıraktığı not duygulandırdı. Dolabına kolonya ve sabun bırakan öğrenci "Kolonya ikramımız olsun, duanıza talibiz" notu yazdı.

İstanbul'da Başakşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu, Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci yurdu, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina alanı oluşturmak için boşaltıldı.

Yurtlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılarak, olası karantina vak'aları için hazırlandı. Yurt çevresinde de polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

"KOLONYA İKRAMIMIZ OLSUN, DUANIZA TALİBİZ"

Boşaltılan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan çıkan bir öğrencinin bıraktığı not ise duygulandırdı. Odadan çıkarken dolabına kolonya ve sabun bırakan öğrenci "Allah Umre ibadetinizi kabul eylesin. İnşallah hayırlı haberlerle ayrılırsınız. Kolonya ikramımız olsun. Duanıza talibiz. Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis, biz de yeni gelmiştik odaya kusura bakmayın, selametle kalın" notu yazdı.

VALİ: "HER ODADA BİR KİŞİ KALACAK"

İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı "Hazırlıklarımız tamam, onları en güzel şekilde misafir edeceğiz" Karantina alanına dönüştürülen yurtlarla ilgili açıklama yapan İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, "Dünden beri yurdumuzda kalan öğrencileri tahliye ettik. Şimdi Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız misafir olacak. Burada 1072 odamız var. Her odada bir kişi kalacak şekilde planlama yapık. Başka yurtlarımız da hazırlandı. Münih'ten gelin uçak şu sıralarda indi. Burada hazırlıklarımız tamamlandı. En güzel şekilde burada misafir etmeye çalışacağız" dedi.

AA

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