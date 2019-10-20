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20 Ekim 2019 Pazar 23:11:45 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 23:13:15

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çoğlu köyünde İbrahim (47) ve oğlu Hacı Ahmet Şahin (23) ile Yılmaz K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K, baba ve oğlunu av tüfeğiyle yaraladı.

Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(AA)

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