29 Aralık 2019 Pazar 23:45:17 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 23:49:30
Karaman'da kar engeli! Eğitime bir gün ara verildi
Karaman'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime bir gün ara verildi.
Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 30 Aralık Pazartesi ara verildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
(AA)
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