25 Ağustos 2019 Pazar 21:25:19 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 21:26:52
Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Ahmet Yeşiltaş (24) ile Emre Can Güzel (23) arasında tartışma yaşandı.
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine bıçakla saldıran Yeşiltaş ve Güzel, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Güzel Karaman Devlet Hastanesine, Yeşiltaş ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
(AA)
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