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26 Kasım 2019 Salı 15:12:16 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 15:14:56

Karaköy'deki başörtülü kadına saldırının failine 12 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Semahat Yolcu hakkında hazırlanan iddianamede, 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Semahat Yolcu şüpheli, Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ise müşteki sıfatıyla yer aldı.

Başsavcılıkça onaylanarak mahkemeye gönderilen iddianamede, 15 Kasım'da Kemeraltı Caddesindeki Selanik Pasajı civarında yürüyen şüpheli Semahat Yolcu'nun karşı yönden Karaköy Meydanına doğru yürüyen müştekiler Yerlikaya ve İnce'ye doğru hamle yaptığı anlatıldı.

Şüphelinin ilk önce müşteki Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sağ eliyle Yerlikaya'nın sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"Ne yapacağımı bilemedim"

İddianamede ifadelerine yer verilen müştekilerden Feyza Yerlikaya, olay günü müşteki Gamze İnce ile Karaköy'de yürüdüğü sırada yolda bir kadının başörtüsünü çektiğini ve hakarete uğradığını kaydetti.

Saldırının ardından başörtüsünü düzelttiğini ve şoka girdiğini belirten Yerlikaya, "Ne yapacağımı bilemedim. Davacı ve şikayetçiyim.'' dedi. Yerlikaya ayrıca, ifadesinde herhangi bir yaralanması olmadığından darp raporu almak istemediğini belirtti.

Müşteki Gamze İnce de diğer müşteki olan arkadaşı Feyza Yerlikaya'nın ifadelerine benzer beyanlarda bulundu.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanıklardan Veysel Ekingen, olay anında bir küfür işittiğini ve dışarı çıktığında bir kadının iki başörtülü kadına hakaret yağdırdığını anlatarak, iki mağduru dükkanına davet ettiğini ve sakinleştirdiğini söyledi.

Tanık Ekingen, iş yerinin kamera kayıtlarını incelediğinde olayın net olarak görüldüğünü söyledi.

Diğer tanık Mesut Ay da olaya şahit olduğunu ve şüpheli Yolcu’nun müştekilere hakaret yağdırarak saldırdığını duyduğunu ifade etti.

"Kameradaki kişi ben değilim"

İddianamede, kamera kayıtlarının dökümü ve şüphelinin savunmasına da yer verildi.

Şüpheli Semahat Yolcu ifadesinde, kameradaki kişinin kendisi olmadığını iddia ederek, o gün hiç Karaköy'e gitmediğini öne sürdü.

İddianamede görüntü izleme tutanağı, tanık beyanları ve müştekilerin teşhislerinin dikkate alındığında, şüphelinin müştekilere karşı isnat edilen eylem ve söylemleri yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin daha önce hiç görmediği, aralarında hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan müştekilere karşı, sırf dini inançları gereği giyindikleri başörtüsü nedeni ile isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiği vurgulanan iddianamede, bu haliyle şüphelinin eylemlerinin ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'', ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçları kapsamında kaldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli Semahat Yolcu'nun söz konusu suçlardan 4 yıl 8 aydan, 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(AA)

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