Karadeniz'in serinliği karavancıları cezbediyor

Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 65 karavan sürücüsü, "Büyük Karadeniz Harekatı" adı altında, doğası ve serin havasıyla ön plana çıkan Karadeniz'i gezmek için tura çıktı.

Bir Tutkudur Karavan Derneğince organize edilen gezinin, Karadeniz'de kamp ve karavancılığın yaygınlaşmasına öncülük etmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Zonguldak ve Ordu'da konaklayan karavancılar, Giresun'un Piraziz ilçesindeki Şeyhli Ekoturizm Köyü'nde kamp kurdu.

Dernek Başkanı Hayriye Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük Karadeniz Harekatı" adı verdikleri geziye Zonguldak'tan başladıklarını söyledi.

Kamp ve karavancıların Karadeniz'de kamp yapabilmelerine öncülük etmek istediklerini dile getiren Yıldız, "Zonguldak Kozlu'ya gittik, Ordu Ünye'de deniz ve doğanın birleştiği bir yerde kamp yaptık. Oradan da Giresun Piraziz ilçesi Şeyhli Ekoköy'e geldik." dedi.

Karavancıların çoğunlukla Ege ve Akdeniz'i tercih ettiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Temmuz ve ağustos aylarında Ege ve Akdeniz'de yanıyorsunuz, karavancılar için bu iyi değil, arabada yatıyorsunuz çünkü. Karadeniz serin. Temmuz ve ağustos aylarında Karadeniz'e gelinmesi gerektiğini herkese göstermiş olduk, hatta buna haziran da dahil. Karavancılar için Karadeniz mükemmel bir yer. Biz bu aylarda Karadeniz'de olmaya karar verdik ve bugün de Karadeniz’deyiz."

Yıldız, Giresun'un ardından Trabzon'a hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

(AA)