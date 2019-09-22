Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının normallerin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışıyla yaylalar beyaza bürünürken, Sonbahar'da açan Vargit çiçekleri üzerinde yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı yaylalarda ise kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Mevsimin ilk kar yağışının ardından yaylaların son sakinleri de köylerine dönüş yolculuğuna başladı. Kar yağışının ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına otlak bulmakta zorlanan besiciler, yazın göç ettikleri yaylalardan ayrılarak kışı geçirmek için yörenin daha alçak kesimlerinde bulunan mezralara, köylere ve sahil kesimindeki evlerine dönmeye yavaş yavaş başladı.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
- İptal olan düğünün parasını salon sahibinden mahkeme yoluyla geri alabildi
- Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi
- 50 yıllık asfalt yol kazıldı, 'özel mülkiyettir' yazısıyla kapatıldı
- Babasının annesine yaptıklarını öğrenince cinnet getirdi, dehşet saçtı