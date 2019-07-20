Karadeniz'de plastik tehlikesi

Karadeniz'de mikroplastik (5 milimetreden daha küçük plastik parçacıkları) kirliliğini araştıran Türk bilim insanları, kilometrekare başına yaklaşık bir milyon mikroplastik tespit etti. Balık ve omurgasız canlıların bu kirlilikten etkilendiği belirlendi. Karadeniz'de ticari avcılığı yapılan balık türlerinde plastiğe rastlanma oranının yüzde 50'ye kadar çıktığı tespit edildi. Yrd. Doç. Dr. Ülgen Aytan, tespit edilen kirliliğe nehirler, balıkçılık aktiviteleri, kıyısal yerleşim, derin deniz deşarjları, özellikle kıyılardaki çöp boşaltma alanlarının neden olduğunu söyledi.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI

Balıkların midelerinde mikroplastiklere rastladıklarını anlatan araştırma ekibinin başındaki Aytan, “Bunları tüketen insanların da sağlığı tehlike altında, fakat işin boyutları henüz bilinmiyor” diye konuştu.