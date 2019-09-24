Karadeniz'de palamut kıtlığı

Geçtiğimiz yıl balıkçıların yüzünü güldüren ve oldukça fazla avlanan palamut, bu yıl hayal kırıklığına uğrattı. Sinop’ta denize açılan Karadenizli balıkçılar limana sadece 300 kasa palamut avlayarak dönebildi.

GEÇEN YIL 10 LİRAYDI

Palamut azlığı tezgahlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir kilogramlık palamut balığı 10 liraya satılırken bu sezon tanesi 35 liradan satışa sunuldu. Palamutlar yüksek fiyatına rağmen kısa sürede kapış kapış satıldı.

HAMSİDEN UMUTLUYUZ

Balıkçılar, çok verimsiz bir palamut sezonu geçirdiklerini böyle giderse fiyatların daha da yükseleceğini söyledi. Palamut avından bu sezon pek umutlu olmadıklarını belirten balıkçılar, hamsi yönünden ise umutlarının devam ettiğini söyledi.