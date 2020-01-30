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30 Ocak 2020 Perşembe 12:48:12 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 12:49:12

Karadeniz'de balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek açıldıkları denizde hamsinin dışında umdukları avlanmayı yapamadı .

Karadeniz'de balık sezonunun başlamasıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların geride kalan 5 ayda yüzünü hamsi güldürdü.

Sinop'ta balıkçılar palamut, istavrit, mezgit, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadı. Hamsi sayesinde ise balıkçı tezgahları boş kalmadı.

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, 2019 yılının eylül ayında başlayan av sezonunda yüzlerinin hamsi ile güldüğünü söyledi.

Karadeniz'in tamamında hamsi avcılığı yapıldığını anlatan Ünlü, "Tahminlerimizin üzerinde çok ama çok hamsi avcılığı oldu. Ancak bunun yanında palamut hiç olmadı. Lüfer ve istavrit gibi balıklar da olmadı." dedi.

"Hamsi avcılığı halen devam ediyor"

Ünlü, hamsinin Karadeniz dışında da avlanmaya devam edildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde 3 ay süreyle güzel hamsi avcılığı yaptık. Halen Marmara ve Ege bölgelerinde avcılığı devam ediyor. Yani hamsinin dışında balık tutmadık desek doğrudur. Bir kasa palamut tutmuşluğumuz yok. Çünkü mayıs ve haziran aylarında havaların soğuk gitmesinden ötürü palamut yumurtalarının tutmadığını düşünüyoruz. Palamudun, lüferin olmaması aşırı bir hamsi potansiyelinin olmasına sebep oldu."

"Bizler kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz"

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklikle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ünlü, yasanın balıkçılık sektörü adına sevindirici olduğunu aktardı.

Alınan önlemleri doğru bulduklarını ancak işin yine de balıkçılarda bittiğine dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:

"Bizler kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Önce bizlerin kişisel olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Devlet her ne kadar cezai işlem uygulasa da bazen bir yerlerde mutlaka eksik kalıyor. 'Ben bıraksam diğeri tutar' mantığını geride bırakmalıyız. Günü kurtaran bir sektör olmamalıyız."

(AA)

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