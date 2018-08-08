08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:17:17 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:50:25
Karadeniz Sahil Yolu'nun havadan görüntüsü paylaşıldı
Karadeniz'i vuran sel felaketinden sonra sahil yolundaki yıkılan köprülerin havadan görüntüsü paylaşıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Sel nedeniyle ilçedeki birçok derede taşkın meydana gelirken, Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan Cevizdere köprüsünde çökme meydana geldi.
Yıkılan Cevizdere köprüsünün havadan videoları paylaşıldı.