Karadeniz dağları lavanta kokacak

Tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra doğasıyla da ön polana çıkan Doğu Karadeniz'in metropolü Trabzon, lavanta bahçeleriyle de anılacak.

Yeşil ve mavinin bin bir tonunun hakim olduğu Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 15 hektarlık alanda, Orman Genel Müdürlüğünün "5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünce lavanta, dut, mandalina, elma, armut ve ıhlamur bahçeleri oluşturuldu.

Trabzon'da ilk kez dikimi yapılan lavantaların gelecek yıllarda turizme ve ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında arazide büyümeye başlayan lavantaların turizm sektörüne de ışık tutabilmesi için alana kamelyalar, salıncaklar ve doğal fotoğraf stüdyosu kurulması da planlanıyor.

Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün halkın ormanları çok yönlü kullanmasını temel amaç edindiğini söyledi.

Ayvaz, kırsalda yaşayanların gelir seviyesini yükseltmek amacıyla müdürlük olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, bu kapsamda Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde bulunan bozuk vasıflı orman özelliğinde olan alanı ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Yöre halkının da fikirlerini aldık"



Mahalle sakinleriyle toplantılar yaptıklarını anlatan Ayvaz, "Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederken, ilçenin de turistlik konumunu göz önünde bulundurduk. Ve halkın çok yönlü faydalanması için hem görsel hem de ekonomik manada fark yaratabilecek ürünler elde edebileceğimiz fidanlarla ağaçlandırmayı planladık. Bu kapsamda da çalışmalarımıza yön verdik." dedi.

Ayvaz, Akçaabat ilçesinin Akdeniz iklimine sahip olduğunu ifade ederek, "İlçe Ortamahalle evlerinin yanı sıra köftesiyle ismini duyurarak, yerli ve yabancı turistlerin önemli turizm mekanları arasında yer alıyor. Sümela Manastırı ve Uzungöl'ü görmeden gitmeyen turistler için farklı bir turizm destinasyonu olarak ekoturizme destek amacıyla çeşitli ağaçların bulunduğu lavanta ve limon kokularının yayıldığı bu alanı oluşturduk. İlçeyi gezen turistlerin ilgi gösterecekleri bir alan oluşturduk." diye konuştu.

Trabzon'da ilk kez dikilen lavanta bitkisinin özelliklerinden de bahseden Ayvaz, şunları kaydetti:

"Toplamda 25 hektar olan bozuk orman parçamızın 15 hektarını değerlendirdik. Alanı ekonomiye kazandırmak için çok yönlü bir çalışma yaptık. Bahçemizi gezen vatandaşlar, adeta terapi ormanından dinlenmiş olarak, evine dönecekler. Alanın geri kalan bölümünü de 2019 yılı sonuna kadar ağaçlandırmayı planlıyoruz. Diktiğimiz fidanlardan elde edilecek ürünler, tamamen yöre halkına kırsal kalkınmayı destekleyici ekonomik katkı olarak geri dönecektir. "

"Ürünlerden 700 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz"



Ayvaz, alana dikilen fidanlarda yüzde yüzlük bir başarı elde edildiğine işaret ederek, "Üç yıl sonra fidanlarımızdan ürün almayı hedefliyoruz. Yıllık ise ortalama 700 bin lira civarında gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Gelir ise tamamen kırsalda yaşayan yöre halkının gelir seviyesinin yükseltilmesi için kullanılacaktır. Artık lavanta fidanı görmek için Isparta'ya gitmeye gerek kalmayacak çünkü yöremiz lavanta bitkisiyle anılır hale gelecek. Bu tür projelerin uygulamasına da devam edeceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çolaklı Mahallesi Muhtarı Selim Aydın ise ilçenin turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, oluşturulan bahçeyle birlikte artık ilçenin lavanta bitkisiyle de anılacağını söyledi.

Ayvaz, Akçaabat Orman İşletme Şefi Özgün Topaloğlu, orman yüksek mühendisi Selvinaz Yılmaz ve Çolaklı Mahalle Muhtarı Aydın ile alanı gezerek, incelemelerde bulundu.

(AA)