Karabük'te seyir halindeki otobüsün arka kapısından düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay 100. Yıl mahallesi 1001 nolu cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat Akkirpi (26) idaresindeki halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından koptu. Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Satiye Yılmaz (44) demir aksamının koparak kırılan kapıdan yola düşerek ağır yaralandı. Diğer yolcuların uyarısı sonucu duran otobüsten inen yolcu ve sürücü durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Medikar hastanesine kaldırılan yaralı bayanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURULMA BAŞLATILDI

Öte yandan yaşanan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsünün kırılan kapısından elinden poşetler bulunan bayanın yola düşmesi yer aldı. Yaşanan kaza sonrası otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken olayla ilgili soruşturma başlattı.

3 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Karabük'te, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan Satiye Yılmaz (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

100. Yıl Mahallesi'nde, Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Behçet Ferhat A. yönetimindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada açılan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz, yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yılmaz 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.