Karabük'te çöplükteki barakalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonda, çöplükte bulunan barakalarda kalan 22 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbar üzerine jandarmanın operasyon düzenlediğini söyledi.

Göçmenlerin, çöplükte ayrıştırma işi yapan müteahhit firmada çalıştıklarını iddia ettiğini belirten Gürel, yapılan incelemenin ardından göçmenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

(AA)