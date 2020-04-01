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01 Nisan 2020 Çarşamba 09:39:27 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 09:42:58

Kara yollarında yeni gelişmeler

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında da ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

AA

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