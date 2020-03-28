Kara yollarında yeni gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde, Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresinde Akiniş Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki bir şeridi istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 4. kilometresindeki (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

AA