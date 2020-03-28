Kara yollarında yeni gelişmeler

  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4510
  • Euro
    7,1898
  • Altın
    338,0610
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı uçtu ABD'de son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı uçtu
Şehitler için evlerden Kur’an sesleri yükseldi Şehitler için evlerden Kur’an sesleri yükseldi
Hatay'da balık tutarken yıldırım isabet eden kişi öldü Hatay'da balık tutarken yıldırım isabet eden kişi öldü
ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Venezuelalı eski tümgeneral teslim oldu ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Venezuelalı eski tümgeneral teslim oldu
Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
Sudan’da koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi Sudan’da koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi
Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı
Bakan Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması: 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı! Bakan Ruhsar Pekcan'dan son dakika açıklaması: 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı!
Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdiğini duyurdu Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdiğini duyurdu
TSK koronavirüse karşı da mücadele veriyor: Donanmada en üst seviyede tedbir TSK koronavirüse karşı da mücadele veriyor: Donanmada en üst seviyede tedbir
Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama: Daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama: Daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum
Polisten Suriyelilere korona virüs' anonsu Polisten Suriyelilere korona virüs' anonsu
Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü
Koronavirüse yakalanan Dybala yaşadıklarını anlattı: Nefes almakta çok zorlanıyordum! Koronavirüse yakalanan Dybala yaşadıklarını anlattı: Nefes almakta çok zorlanıyordum!
Eğitimcilere göre öğrenciler, YKS'nin ertelenmesini 'fırsat' olarak görmeli Eğitimcilere göre öğrenciler, YKS'nin ertelenmesini 'fırsat' olarak görmeli
Aslı Enver karantinadan paylaştı: Sana söz yine baharlar gelecek Aslı Enver karantinadan paylaştı: Sana söz yine baharlar gelecek
Çin'den koronavirüs salgınıyla mücadelede Pakistan'a 8 doktor ve tıbbi malzeme yardımı Çin'den koronavirüs salgınıyla mücadelede Pakistan'a 8 doktor ve tıbbi malzeme yardımı
Sabiha Gökçen’den tüm uçuşlar geçici süre ile durduruldu Sabiha Gökçen’den tüm uçuşlar geçici süre ile durduruldu
Uzmanlar bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için iyi gelecek maddeleri anlattI Uzmanlar bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışması için iyi gelecek maddeleri anlattI
İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlıları gasp eden 2 kişi tutuklandı İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek Pakistanlıları gasp eden 2 kişi tutuklandı
İran'da 102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi İran'da 102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Ruhani: Koronavirüslü hastaların masraflarının yüzde 90'ını hükümet ödeyecek Ruhani: Koronavirüslü hastaların masraflarının yüzde 90'ını hükümet ödeyecek
Aydın'da davul zurnayla eğlence yaparak koronavirüs tedbirlerini delen 8 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi Aydın'da davul zurnayla eğlence yaparak koronavirüs tedbirlerini delen 8 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi
İstanbul'un fantastik ilçesi Bağcılar'da sahte kolonya operasyonu İstanbul'un fantastik ilçesi Bağcılar'da sahte kolonya operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Mart 2020 Cumartesi 09:14:33 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 09:23:59

Kara yollarında yeni gelişmeler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. 

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde, Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor. 

Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresinde Akiniş Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. 

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki bir şeridi istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 4. kilometresindeki (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER