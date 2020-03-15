Kara yollarında yeni gelişmeler
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey Kavşağı 35'inci kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun birinci kilometresindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18'inci kilometrelerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli'nde Manisa istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Turhal-Tokat yolunun 37'nci kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48'inci kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 1'inci kilometresinde (KTÜ C Kapısı mevkisi) bulunan yaya üst geçidinde bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-14'üncü kilometrelerinde bulunan köprülerde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor
Göle-Ardahan yolunun 29-31'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
AA