Kara yollarında yeni gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere-Eski Foça Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle yarın saat 23.59'a kadar yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmir-Çanakkale yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey Kavşağı 1. kilometresinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşağı 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden devam ediyor.

Marmaris-Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antalya-Alanya yolunun 19. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerinde köprülerde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerinde tünellerde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Kuşadası-Söke yolunun 4-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

AA