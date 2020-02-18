Kara yollarında yeni gelişmeler
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Milas-Yatağan yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19, İspir-Erzurum yolunun 14-15, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göynük-Nallıhan yolundan sağlanıyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
AA