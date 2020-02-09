Kara yollarında yeni gelişmeler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Pozantı Kavşağı-Konya Kavşağı kesimi Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun Güneyli kesiminde otoyol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde kapatılarak trafik servis yolundan gidiş geliş olarak yapılıyor.

Menemen-Manisa yolunun 11-12'nci kilometrelerinde heyelan temizlik çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun Menemen-Manisa yönünde şerit daralması yoluya sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 14'üncü kilometresinde Ankara-Niğde otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yönlendirmeleri kontrollü veriliyor.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12'nci kilometrelerinde heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 36-37'nci kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü yapılıyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44'üncü kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA