Kara yollarında yeni gelişmeler
KGM'nin verdiği bilgilere göre kara yollarında yapılan çalışmalar haberimizde.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Pozantı Kavşağı-Konya Kavşağı kesimi Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu yolunun Güneyli kesiminde otoyol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde kapatılarak trafik servis yolundan gidiş geliş olarak yapılıyor.
Menemen-Manisa yolunun 11-12'nci kilometrelerinde heyelan temizlik çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun Menemen-Manisa yönünde şerit daralması yoluya sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 14'üncü kilometresinde Ankara-Niğde otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yönlendirmeleri kontrollü veriliyor.
Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12'nci kilometrelerinde heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.
Fatsa-Ordu yolunun 36-37'nci kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü yapılıyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44'üncü kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
AA
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