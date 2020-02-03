Kara yollarında yeni gelişmeler

  • Bist 100
    119282
  • Dolar
    5,9819
  • Euro
    6,6247
  • Altın
    304,8750
İstanbul
-1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TSK deniz unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu TSK deniz unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu
'Müzik şehri' Kırşehir'in kadın halk ozanı: Ayşe Tekin 'Müzik şehri' Kırşehir'in kadın halk ozanı: Ayşe Tekin
7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı başlıyor 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı başlıyor
Yurt genelinde, noterlerde güvenli ödeme sistemi başladı Yurt genelinde, noterlerde güvenli ödeme sistemi başladı
'Cyrano De Bergerac' oyunu tiyatroseverlerle buluştu 'Cyrano De Bergerac' oyunu tiyatroseverlerle buluştu
Anavarza Antik Kenti'nin 'Zafer Takı' ziyaretçilerini bekliyor Anavarza Antik Kenti'nin 'Zafer Takı' ziyaretçilerini bekliyor
Türkiye'nin tavrı daha agresif olacak! Türkiye'nin tavrı daha agresif olacak!
'Sınır Arkası: İnsan' fotoğraf sergisi açıldı 'Sınır Arkası: İnsan' fotoğraf sergisi açıldı
FETÖ'nün karanlık kutusu terör örgütü DEAŞ'a tırlarla bomba taşımış FETÖ'nün karanlık kutusu terör örgütü DEAŞ'a tırlarla bomba taşımış
Bakan Albayrak: Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI Ocak’ta 51,3 oldu Bakan Albayrak: Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI Ocak’ta 51,3 oldu
TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi! TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi!
Petrol fiyatları 6 ayın dibini gördü Petrol fiyatları 6 ayın dibini gördü
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı: Cuma günü kar yağışı etkili olacak İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı: Cuma günü kar yağışı etkili olacak
Kaybolan 8 yaşındaki Arda'yı polis amcaları buldu Kaybolan 8 yaşındaki Arda'yı polis amcaları buldu
Yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme görüldü Yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme görüldü
Gine'de altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü var Gine'de altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü var
Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz
Koronavirüs salgınında flaş gelişme! Hükümet cesetlerin gömülmesini yasakladı Koronavirüs salgınında flaş gelişme! Hükümet cesetlerin gömülmesini yasakladı
Brent petrolün varili 56,24 dolar Brent petrolün varili 56,24 dolar
İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye'nin en büyüğü olacak! Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi 20 Şubat'ta açılacak Türkiye'nin en büyüğü olacak! Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi 20 Şubat'ta açılacak
Hayırsever Robin Hood Trabzon'da! Çocukların yüzünü güldürdü Hayırsever Robin Hood Trabzon'da! Çocukların yüzünü güldürdü
03 Şubat altın fiyatları hareketlendi! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar? 03 Şubat altın fiyatları hareketlendi! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Şubat 2020 Pazartesi 09:22:06 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 09:54:59

Kara yollarında yeni gelişmeler

Kara yolları çalışmaları hakkında son durum haberimizde.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. 

Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor. 

Manisa-Turgutlu yolunun 7, İskilip-Çorum yolunun 16-24, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. 

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. 

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ