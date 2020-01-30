Kara yollarında yeni gelişmeler
KGM'nin verdiği verilere göre ülke genelindeki yol çalışmaları.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Tosya-Osmancık yolunun 43-46, Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Akseki-Manavgat-Alanya yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Orhangazi-Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
AA
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